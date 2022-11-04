Тамара Глоба назвала три знака зодиака - баловней судьбы в ноябре

Скорпион, как говорит Тамара Глоба, мятежный и революционный знак. И в этом году, этот месяц полностью оправдает эти характеристики. Так, 8 ноября в 14:00 по московскому времени ожидается тотальное лунное затмение.

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Говоря о том, каким будет последний осенний месяц, астролог дала понять, что всем необходимо беречь здоровье, нервную систему, меньше ссориться и конфликтовать без повода, важно уделить внимание близким, семье, наладить отношения с партнерами и с умом обращаться с деньгами и накоплениями. Подробнее об этом тут.

Также Тамара Глоба назвала три знака зодиака, для которых ноябрь особенно успешен.

Так, среди счастливчиков окажутся Стрельцы. Удача улыбнется им во второй половине месяца. Особую роль сыграет обаяние представителей этого зодиакального круга. Это касается продвижения важных дел и планов. Важно не пренебрегать своим здоровьем.

Скорпионов ждут интересные события, которые будут связаны с детьми, любовью, делами и творчеством. Вторая половина месяца принесет материальный успех и возможность подзаработать. Удача будет сопутствовать рожденным под этим созвездием. Важно не сорить деньгами, все траты должны быть разумными.

Творческий подъем переживут Раки. В ноябре их слово будет иметь вес как для деловых партнеров, так и для семьи. Это время идеально подойдет для любви, новых отношений и даже для интеллектуальных проектов.

По материалам YouTube-канала Тамары Глоба