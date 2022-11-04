Глоба озвучила новую критическую дату ноября - что беречь

На повестке тотальное лунное затмение. Это явление ожидается 8 ноября в 14:00 по московскому времени. Тамара Глоба дала понять, что ожидаемое затмение в будущем скажется стратегическими событиями, которые принесут важные повороты.

Также астролог дала понять, что период вокруг затмения Луны, особенно дни с 6 по 10 ноября, будут оказывать определенное влияние вплоть до конца месяца. Возможны проблемы с техникой, транспортом, перелетами и переездами.

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В ноябре астролог советует беречь здоровье, нервную систему. Также стоит оказать поддержку близким, семье, вторым половинкам, проявить терпимость и не ввязываться в ссоры. Подробнее об этом тут.

По материалам YouTube-канал Тамары Глоба