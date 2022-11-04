2023 - кризисный, а 2024 - внесет ясность! Глоба обозначила год для россиян, когда все смогут выдохнуть

Тамара Глоба назвала год Водяного Кролика самым тяжелым в последней тройке лет - 2021, 2022 и 2023. Ранее многие эксперты говорили о том, что это время нужно «пересидеть».

Примечательно, что именно события 2023 года найдут отражение в будущем. Их след будет заметен в 2026-м, так что все происходящее можно назвать стратегически важным.

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Облегчение наступит не раньше, чем через полтора года, именно тогда можно будет выдохнуть. Так, с середины 2024 года, как говорит астролог, появится ясность, это время отправной точки для будущего урегулирования всех проблем. Кроме того, этот период станет более или менее позитивным после кризисного 2023 года, который будет отличаться повышенной сложностью и противоречивостью.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец»