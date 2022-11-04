После этого все закончится: Тамара Глоба сказала, какие даты в ноябре будут иметь судьбоносное значение для всех

В ночь на 8 ноября затмением луны завершится коридор затмений, начавшийся в конце октября с затмения солнца. Но трудные времена на этом не закончатся.
Астролог Тамара Глоба назвала еще пять дней в ноябре, события которых отразятся на дальнейшей жизни.
Тамара Глоба предрекла, что в период с 6 по 10 ноября будут происходить всевозможные катаклизмы - возникнут проблемы с техникой, транспортом, перелетами, переездами, также они будут связаны с энергией.
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Могут произойти изменения и в политической жизни стран.
«События касаются переворотов во многих странах. Они коснутся и политики, и общественной жизни, и, конечно, сферы бизнеса. Прошлый бизнес будет уходить в прошлое. То, что когда-то люди накопили за последующий период 30 лет, предстоящих этому затмению, постепенно уйдет в прошлое и будут впоследствии формироваться новые структуры», - спрогнозировала Тамара Глоба.
По материалам YouTube-канала «Центр Тамары Глобы».