После этого все закончится: Тамара Глоба сказала, какие даты в ноябре будут иметь судьбоносное значение для всех

В ночь на 8 ноября затмением луны завершится коридор затмений, начавшийся в конце октября с затмения солнца. Но трудные времена на этом не закончатся.

Астролог Тамара Глоба назвала еще пять дней в ноябре, события которых отразятся на дальнейшей жизни.

Тамара Глоба предрекла, что в период с 6 по 10 ноября будут происходить всевозможные катаклизмы - возникнут проблемы с техникой, транспортом, перелетами, переездами, также они будут связаны с энергией.

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