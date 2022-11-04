Это будут судьбоносные дни: Тамара Глоба назвала даты ноября, имеющие решающее значение для всех

Известный астролог Тамара Глоба на своем youtube-канале рассказала о главных событиях ноября.

По мнению Тамары Глобы, впереди самые важные дни - с 6 по 10 ноября. В эти даты произойдут события, которые отразятся на дальнейшей жизни представителей самых разных знаков зодиака.

В эти даты возможно возникновение проблем с техникой, транспортом, перелетами, переездами, также они будут связаны с энергией.

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