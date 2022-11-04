Это будут судьбоносные дни: Тамара Глоба назвала даты ноября, имеющие решающее значение для всех

Известный астролог Тамара Глоба на своем youtube-канале рассказала о главных событиях ноября.
По мнению Тамары Глобы, впереди самые важные дни - с 6 по 10 ноября. В эти даты произойдут события, которые отразятся на дальнейшей жизни представителей самых разных знаков зодиака.
В эти даты возможно возникновение проблем с техникой, транспортом, перелетами, переездами, также они будут связаны с энергией.
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По прогнозу Тамары Глобы, в эти же дни могут случиться природные бунты и проблемы, которые касаются вопросов наводнений, землетрясений.
Коснулась астролог и политической повестки дня.
«События касаются переворотов во многих странах. Они коснутся и политики, и общественной жизни, и, конечно, сферы бизнеса. Прошлый бизнес будет уходить в прошлое. То, что когда-то люди накопили за последующий период 30 лет, предстоящих этому затмению, постепенно уйдет в прошлое и будут впоследствии формироваться новые структуры», = предрекает Тамара Глоба.
По материалам YouTube-канала «Центр Тамары Глобы».