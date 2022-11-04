Володина назвала самый сложный и опасный знак зодиака: к нему относится Собчак

Надежда Стрелец на своем YouTube-шоу пообщалась с астрологом Василисой Володиной, спросив ее про Скорпиона.

Ведущая решила уточнить, насколько верно представление об этом знаке Зодиака в народе, заявив, что это самый сложный и опасный представитель системы, который никогда не прощает обид.

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Василиса Володина подтвердила, что это правда, однако нельзя расценивать Скорпионов, как сугубо отрицательных героев.

«Это фактически так, но сложно – это не значит плохо. Сейчас в мире есть очень скорпионская тенденция, когда много говорят про выстраивание границ, про то, что не нужно пускать людей в свои границы, но нарушают чужие. Это же абсолютно тема Скорпиона! Посмотрите, это приятно или нет? Не очень приятно. Возьмите Ксению Собчак, блестящий интервьюер, которая очень смело задает разные вопросы, очень болезненные порой. Но при этом яростно защищает свою территорию», - рассказала Володина.

Астролог заметила, что это ни хорошо, ни плохо. Управлять Скорпионами сложно, поэтому для них это хорошо, а для окружающих – плохо.