Что астролог сказала сделать 4 ноября: вы станете счастливее

Астролог и руководитель МША «Большая Медведица» Юлия Урусэль рассказала своим подписчикам в Telegram, что 4 ноября – это день для воспоминаний, мечтаний и погружения в мистику. Правильный настрой позволить настроить энергии на лучший лад и сделать свою жизнь лучше.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Второй день подряд с нами Луна в Рыбах, и она призывает нас проявить сострадание и поддержку к окружающим. Заключайте своих близких в объятия, уделите им время, сделайте для них что-то, чтобы они почувствовали вашу любовь и внимание. День идеально подходит для отдыха и просмотра воодушевляющих фильмов о любви», - написала астролог.

Она посоветовала 4 ноября: прочитать молитвы, аффирмации, заварить травы, провести ритуалы, практики очищения, навести дома порядок, помыть дом (все, особенно зеркала), посмотреть в зеркало и очистить свой дом и себя, пообщаться со стихиями (огонь, вода, земля, воздух), животными, растениями и природой.

«А вот главным лекарством в пятницу будут объятия! Обнимите мужа, ребенка, маму, скажите им приятные слова. Сразу заметите, как начнет циркулировать энергия! Обнимайтесь, встречайтесь с близкими, листайте фотоальбомы, фотографируйтесь и делайте видео-коллажи! Энергия в воздухе убаюкивающая», - посоветовала Юлия Урусэль.