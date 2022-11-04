Три самых вредных знака зодиака среди женщин, которые способны «заклевать»

В каждой женщине есть изюминка. Но не все представительницы прекрасного пола могут похвастаться добродушием и покладистым характером. Астрологи назвали самых вредных женщин по знаку зодиака.

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Пальма первенства достается Львам. Царицы астрологического круга всегда окружены вниманием, отсюда и их надменность. Они многого требуют и ждут персонального отношения к себе. Эти женщины - единоличницы, это касается и их друзей, и их второй половинки, и всего окружения.

Львицы часто проявляют свое недовольство, и не боятся демонстрировать негодование. Угодить им сложно, а озвучивать то, чего они желают получить на самом деле представительницы этого знака зодиака не хотят. Сложно завоевать и их расположение. Откупить можно разве что дорогими подарками.

Серебро у Скорпионов. Порой они бывают просто невыносимы при всей своей страстности, красоте и очаровании. Ту желчь, которую они способны лить, может свести с ума любого. А в случае обиды представительницы этого зодиакального круга будут бить по самым чувствительным точкам своего противника. Из-за острого ума Скорпионы часто считают всех вокруг идиотами, это мнение подпитывает их раздражительность.

Бронза у Раков. При том, что они известны своим спокойным нравом, это только одна сторона их характера. Представительницы этого знака зодиака склонны зацикливаться на своем объекте внимания, очень влюбчивы, преданны и ревнивы. Они могут извести свою вторую половинку своими подозрениями.

По материалам 5-tv.ru