Тамара Глоба назвала знак, которому предстоит увидеть перемены в личной жизни

Экс-жена Павла Глобы – Тамара Глоба – сделала прогноз для знаков и рассказала о любовных успехах одного из них.
Оказалось, в ноябре раки почувствуют себя в центре любви и будут купаться во внимании противоположного пола. Вот только могут вернуться и бывшие.
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«Месяц довольно удачный. Вы переживете творческий подъем, ваше слово будет иметь вес. Хорошее время для интеллектуальной работы. Это время любви и новых отношений; вернутся старые связи – эти люди напомнят о себе», – отметила Тамара Глоба для kp.ru.
Напомним, ранее стали известны знаки, которым можно быть ленивыми в ноябре.