Тамара Глоба назвала знак, которому предстоит увидеть перемены в личной жизни

Экс-жена Павла Глобы – Тамара Глоба – сделала прогноз для знаков и рассказала о любовных успехах одного из них.

Оказалось, в ноябре раки почувствуют себя в центре любви и будут купаться во внимании противоположного пола. Вот только могут вернуться и бывшие.

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