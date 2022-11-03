Какие знаки зодиака ждет опасность в год Кролика

Близится год Голубого Кролика и всем интересно - что же хорошего или плохого он для нас приготовил. Астрологи называли четыре знака зодиака, которым стоит быть предельно осторожными в 2023 году. Ведь удача будет явно не на их стороне.

Овнам следует обрести внутренний покой, иначе вы рискуете заболеть.

Ракам требуется терпеливость и осмотрительность.

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Девам астрологи рекомендуют сдерживать себя в мыслях и делах.

А Козерог предписывается поменьше сомнений в себе и побольше оптимизма.