«Одной из самых известных девушек»: Володина разобрала судьбу Бузовой по дате рождения

Телеведущая Василиса Володина показала, как влияет время прогрессивного новолуния на жизнь человека на примере Ольги Бузовой.
Знаменитость вспомнила, когда исполнительница хита «Мало половин» обрела популярность. Этот период как раз выпал на новолуние.
«Согласно этому методу, время прогрессивного новолуния часто приходится у человека на момент больших начинаний в жизни (он бывает один раз примерно в 29 лет). И вот «Бузеныш» в 2004-м году – в момент своего «Старта» попадает… Да, да! На шоу «Дом-2», которое становится ее путевкой в большой шоу-бизнес (как бы вы не относились к ее творчеству)», – отметила Володина.
«Посчитать, когда время «Большого старта» наступит у вас лично можно так – узнайте, сколько дней от вашего дня рождения прошло до ближайшего новолуния (в том самом году, когда вы родились). Это количество дней и будет возрастом, когда вас ждет первый «Большой старт». Например, у Ольги Бузовой от дня рождения до первого новолуния прошло примерно 19 дней. И 19 лет она становится одной из самых известных девушек страны», – добавила астролог в личном микроблоге.
Напомним, ранее Василиса Володина рассказала о судьбе Ксении Собчак.