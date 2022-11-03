«Одной из самых известных девушек»: Володина разобрала судьбу Бузовой по дате рождения

«Посчитать, когда время «Большого старта» наступит у вас лично можно так – узнайте, сколько дней от вашего дня рождения прошло до ближайшего новолуния (в том самом году, когда вы родились). Это количество дней и будет возрастом, когда вас ждет первый «Большой старт». Например, у Ольги Бузовой от дня рождения до первого новолуния прошло примерно 19 дней. И 19 лет она становится одной из самых известных девушек страны», – добавила астролог в личном микроблоге.