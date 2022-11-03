Четыре самых желчных знака зодиака, тяжелый характер которых «раздавит» любого

Какие знаки зодиака обладают самым сложным характером и «желчной» натурой. Иногда с ними крайне сложно найти точки соприкосновения.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Язвительной натурой можно назвать Козерогов. Они скептически относятся к пустым фантазиям и воздушным замкам. Так, представители этого зодиакального круга могут отпускать едкие шуточки в адрес собеседника, позволившего себе размечтаться. А порой колкости Козерога могут довести «противника» и до истерики.

Ядовитую желчь накапливают Скорпионы. Зачастую, в спокойном состоянии представители этого зодиакального круга вполне добродушны. Их шутки незамысловаты, и едва ли кого-то обидят. А вот свою язвительность Скорпион обычно направляет на близких и своих недругов, которые посмели их задеть или обидеть. Вот тогда колкости не оставляют шансов на мирное завершение диалога.

Зато Близнецы любят беззлобно язвить. Вот только их прямота иногда многим кажется чрезмерной. В словах и мыслях представители этого зодиакального круга себя ограничивать не будут.

Ироничные Девы часто подмечают недостатки, мелочи. Так, рожденным под этим созвездием важно помнить, что желчность опасна тем, что она больно ранит близких людей, если, конечно, она направлена именно на них.

По материалам uznayvse.ru