Тамара Глоба назвала год первой передышки для россиян, после которого станет легче

Тамара Глоба дала понять, что в перспективе жесткие события 2023 года найдут отклик спустя три года. Так, 2026 год ознаменуется постепенными позитивными изменениями: произойдет открытие государств на дружественной основе.

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Если говорить о ближайших периодах, то год Водяного кролика выдастся наиболее сложным за последнюю тройку лет — 2021, 2022 и 2023. Этот год будет опасен природными катаклизмами — землетрясением и наводнением.

Облегчение и первое затишье придет в 2024-м. Это коснется и финансов, и решения сегодняшней сложной ситуации. С середины года можно будет почувствовать отправную точку для четкого ясного урегулирования всех проблем.

По материалам YouTube-канала «Стрелец-молодец»