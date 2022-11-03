2024-й — беды отступят, а 2026-й — растрясет! Глоба обозначила для россиян год ясного урегулирования

Татьяна Глоба дала прогноз на год Водяного Кролика, назвав его самым сложным в последней тройке лет (2021, 2022 и 2023). Так, астрологи уже говорили о том, что самым волнительным периодом станет весна — это период второго за последние полгода коридора затмений. В это время будут приняты стратегически важные решения, которые отыграются в будущем.

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При этом облегчение наступит не раньше 2024 года. Оно коснется и финансов, и решения сегодняшней сложной ситуации. А середина года станет отправной точкой для четкого ясного урегулирования всех проблем.

Нынешние жесткие события повлияют впоследствии на желание объединиться всем миром. Так, 2026 год в этом плане многое «растрясет». С этого периода, как говорит астролог, будет постепенно складываться система, которая является «открытым миром», построенным на дружеской основе.

По материалам YouTube-канала «Стрелец-молодец»