«Остерегайтесь»: каким знакам зодиака надо быть осторожными в понедельник, 7 ноября

Астролог Мирелла Гасанова считает, что понедельник, 7 ноября, будет неблагоприятным днем в отношении здоровья. Следует остерегаться травмоопасных ситуаций, одеваться теплее и соблюдать гигиену.

Овны

Сегодня вас может слегка одолевать грусть. Временами жизнь может быть очень сложной. Не позволяйте своему настроению увлечь вас за собой. Примите события дня, не придавая им слишком большого значения, и взбодритесь — завтра будет новый день!