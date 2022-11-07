«Остерегайтесь»: каким знакам зодиака надо быть осторожными в понедельник, 7 ноября

Астролог Мирелла Гасанова считает, что понедельник, 7 ноября, будет неблагоприятным днем в отношении здоровья. Следует остерегаться травмоопасных ситуаций, одеваться теплее и соблюдать гигиену.
Овны
Сегодня вас может слегка одолевать грусть. Временами жизнь может быть очень сложной. Не позволяйте своему настроению увлечь вас за собой. Примите события дня, не придавая им слишком большого значения, и взбодритесь — завтра будет новый день!
Близнецы
Сегодня вашему здоровью потребуется профилактика, чтобы вы могли им наслаждаться в дальнейшем. Следите за тем, чтобы не ввязываться в споры, иначе это приведет к психологическому перенапряжению. В ваших интересах сдерживать себя, чтобы не испортить себе настроение. Не ешьте ради снятия стресса.