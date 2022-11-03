2023-й — встряска, середина 2024-го — будет ясность! Глоба назвала год, когда все утрясется

2021-й и 2022-й — испытали россиян на прочность. При этом, как дала понять Тамара Глоба, год Водяного Кролика станет самым сложным в последней тройке лет. Так что затишья от 2023 года ждать не приходится. Важным этапом станет весна будущего года, именно в этот период будут приняты решения, которые в последствии станут стратегическими.

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В интервью для YouTube-канала «Стрелец-молодец» Тамара Глоба назвала ближайший год, когда все более или менее утрясется для россиян. Позитивные перемены возможны не раньше середины 2024 года. До этого времени будет довольно тяжело. Так, год Водяного Кролика устроит очередную встряску, этот период опасен заражениями (болезнями. — Прим. ред.), и природными катаклизмами — землетрясениями и наводнениями.

Так, астролог дала понять, что облегчение придет в 2024 году — и в финансовом плане, и в плане решения сегодняшней сложной ситуации.

С середины 2024-го можно будет почувствовать отправную точку для четкого ясного урегулирования всех проблем.

По материалам Peopletalk.