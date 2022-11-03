Лучше не спешить: Тамара Глоба рассказала, кому из знаков можно побыть ленивым в ноябре

Тамара Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Звездный астролог составила новое предсказание на первую декаду текущего месяца.

Бывшая жена Павла Глобы - Тамара Глоба - назвала тех, кому не стоит бояться пребывать в состоянии апатии в ноябре.

Астролог выделила рыб и тельцов как тех, кому в ноябре лучше остановиться и замедлиться. Сообщают в u74.ru.

Глоба посоветовала представителям этих знаков отдохнуть, если чувствуется усталость. Глобальные проекты лучше отложить на будущее время. А сейчас можно разгрузить свою голову в кругу семьи.

Для тельцов ноябрь станет отличной возможностью поправить ментальное здоровье и забыть о нервозности.

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А рыбам удастся прийти к успеху при условии жить здесь и сейчас.

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