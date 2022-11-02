У вас это вызовет шок! Василиса Володина назвала знаки зодиака, которым следует быть очень осторожными

С 30 октября начался непростой период с точки зрения астрологии — ретроградный Марс в Близнецах. Продлится он до 12 января будущего года.

Астролог Василиса Володина предупредила, что именно в этот период в окружении могут появиться люди, которые разрушат привычный ритм жизни.

Представителям двух знаков зодиака Василиса Володина дала особенные рекомендации, заявив, что им грозят крупные подставы со стороны тех, кого они очень хорошо знают. Ситуации могут шокировать!

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