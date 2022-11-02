«Придется расхлебывать»: Василиса Володина назвала знаки зодиака, браки которых могут рухнуть в ближайшее время

Известный астролог Василиса Володина напомнила, что с 30 октября 20222 года по 12 января 2023 года идет особый период — ретроградный Марс в Близнецах.

Этот период характеризуется появлением людей, которые создают напряжение.

Василиса Володина предостерегла представителей разных знаков зодиака от необдуманных поступков, которые могут в перспективе привести к плачевным результатам.

Так, например, над представителями знака Весы нависла реальная угроза разрушения брака.

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