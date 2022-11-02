«Появятся люди, несущие нервное напряжение»: Василиса Володина предсказала новый сложный период

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале объявила о начале нового непростого периода, во время которого могут появляться раздражающие нас люди.
«Ретроградный Марс в Близнецах (с 30 октября 2022 по 12 января 2023 года) намекает, что вокруг нас сейчас появятся люди, несущие большое нервное напряжение», - написала Василиса Володина.
По ее мнению, в этот период могут активизироваться мошенники, злоумышленники, хулиганы, словом, те люди, которые мешают жить спокойно.
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Василиса Володина предупредила о том, что в этот период стоит быть осторожными.
«Но охоту на ведьм устраивать не будем. Кто-то избежит этого «человеческого фактора». Да и просто назойливый сосед в электричке не равняется представителю криминалитета, но некоторая осторожность не помешает всем – только у каждого она должна быть своя», - добавила Василиса Володина.