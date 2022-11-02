Володина назвала знаки зодиака, которые долго живут: «земным» повезло больше всех

Астролог Василиса Володина, наблюдая много лет за представителями зодиакальной системы, заметила, что одни живут дольше других. Самые эмоциональные, как и следовало ожидать, сгорают раньше, чем более приземленные люди.

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«В последнее время меня эта тема очень заинтересовала. Проведенные исследования на базе 700 долгожителей говорят о том, что среди них огненных знаков мало. Среди долгожителей очень много людей земной стихии: Тельцов, Дев и Козерогов. Они никуда не спешат, они консервативные. С точки зрения расходования энергетики психология «тише едешь – дальше будешь» здесь работает», - сказала Василиса Володина на YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Они, по словам астролога, спокойно и системно делают одно дело и сохраняют свою энергию для долгой жизни. В то время, как представители огненной стихии горят, как спички, представители воздушной стихии разбрасываются по сторонам, а представители водной стихии затаиваются.