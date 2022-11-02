Эти пять знаков зодиака в ноябре круто поменяют жизнь: ищи себя в списке

8 ноября завершится «коридор затмений», во время которого нередко происходят кардинальные преобразования. Потому неудивительно, что в последний месяц осени многие представители зодиакальной системы круто изменят свою жизнь.

Среди 12 знаков зодиака биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова выделила 5 тех, которые наиболее вероятно пойдут по новому пути.

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Овен возьмет контроль над ситуацией в собственные руки и начнет новый путь. Скорее всего изменения произойдут в деловой сфере, возможно новое хобби, увлечение.

Телец в последний месяц осени поймет, что назрела необходимость вступления на неизведанную территорию и сделает решительный рывок. Новое придет в работе, появятся важные знакомства.

Рак может встретить в ноябре любовь всей своей жизни. Скорее всего это будет представитель знака Воды (Рыб, Рака или Скорпиона). Если партнер уже есть, Рак почувствует новые чувства к нему.

Скорпион в ноябре воплотит в жизнь идею, которую очень давно вынашивал. Все условия для этого созданы.

Водолей почувствует в своей жизни увядание, поймет, что рядом с ним было что-то ложное и негативное и захочет с этим расстаться. Ноябрь даст силы для этого шага. Дерзайте, от плохого нужно избавляться!

Источник: vm.ru.