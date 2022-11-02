Володина назвала год первой передышки для россиян

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикации

Астролог не возлагает больших надежд на скорое затишье.

Василиса Володина считает, что год Водяного Кролика едва ли порадует положительным влиянием. Так, астролог дала понять, что всегда существуют какие-то шероховатости. Однако, когда происходят перемены глобального значения, все процессы воспринимаются еще острее.

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Делясь предсказанием о так ожидаемом затишье, Василиса Володина назвала год первой передышки для россиян.

«До 2025-го лучше не будет», — сказала астролог. 

При этом Володина советует не скатываться в пессимизм. Так, она подметила, что сначала нужно пройти через ближайший коридор затмения, и «пережить» еще один перелом весной 2023 года.

«Ничего легкого я не предполагаю, причем во всем мире», — добавила астролог.

По материалам Parents.

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