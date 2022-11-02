Как сейчас жить человеку, чтобы не сойти с ума и не потерять все: Тамара Глоба — о важном

Как рассказала Тамара Глоба на YouTube-шоу Надежды Стрелец, с конца августа начались в мире переломные события, которые кардинально поменяют нашу цивилизацию.

Уже в конце 20-х годов – начале 30-х человечество увидит начало нового мира с открытыми границами и дружными народами. В 2024 году мы заметим, что все меняется к лучшему.

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Сейчас, чтобы простому человеку выдержать сложный период и не сойти с ума, Тамара Глоба посоветовала «держать свое дело в руках, беречь свою семью, это очень важно, и беречь баланс».

«Если мы все перелаемся друг с другом из-за убеждений и взглядов, которые меняются, лучше не будет никому. Когда ты держишь свое дело в руках, тогда ты держишь прочность, возможности, стабильность. То, что человек имеет, даст ему шансы для заработка. И в этом будет хороший баланс», — поведала Глоба.