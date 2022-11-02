Кипучий 2023-й аукнется через 2–3 года! Володина назвала точку бурного всплеска для россиян

Говоря о том, чего ждать от нового 2023 года, Василиса Володина сразу предупредила россиян, сказав, что «легко не будет и довольно долго». Так, астролог подметила, что в ближайшее время будут два важных перелома. Первый — к концу октября – началу ноября, текущий коридор затмений. И второй — весной 2023 года. Об этом эксперт написала в личном микроблоге.

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Также Володина дала понять, что весна 2023 года изменит повестку в более жесткую сторону, не давая возможности расслабиться. Именно тогда будут приняты стратегически важные решения. Легко не будет, это касается и всего мира.

«Весна 2023 года является прологом еще более важных мировых изменений 2025–2026 годов. Мир вокруг, привычный нам, меняется, трещит по швам», — добавила астролог, назвав точку бурного всплеска.

Так, события относящиеся к этому периоду аукнутся через 2–3 года.

По материалам «СтарХита».