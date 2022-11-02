Конец 2022-го и весна 2023-го — легко не будет! Володина предрекла россиянам два хлестких перелома, а что потом

Василиса Володина в своем астропрогнозе дала понять, что конец 2022 года выдастся не слишком простым. Еще с 23 октября в силу вступил коридор затмений, который продлится до 10 ноября. Именно в этот период будут приняты стратегические решения, которые повлияют на важные события. С ними мы будем жить вплоть до весны 2023 года. В этот период нас ждет второй перелом на фоне еще одного коридора затмений.

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Так, Василиса Володина дала совет, как вести себя в период коридора затмений. Лучше всего отказаться от риска, который не имеет веской необходимости, все смелые поступки за гранью здравого смысла тоже лучше отложить. Также это время не подходит для выяснения отношений. А при желании с вредными привычками и «вредным» человеком лучше проститься в районе 8 ноября.

«В общем, россияне, легко не будет и довольно долго. В ближайшее время будут два перелома — первый к концу октября-началу ноября. Второй — весной 2023 года», — добавила Володина.

При этом астролог дала понять, что затишья ждать не приходится. Новый цикл развития для России начнется в 2025–2026 годах.

По материалам Parents