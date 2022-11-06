«Это временная фаза»: каким будет воскресенье, 6 ноября

Стрельцы

Сегодня вы можете почувствовать себя немного вялыми. Это временная фаза, но вам все равно важно бороться с этой склонностью к безделью. Обязательно выйдите хотя бы на бодрую прогулку.

Козероги

Вы также почувствуете упадок сил из-за некоторого напряжения и давления, которые в последнее время имели место на работе и в семье. Это напряжение привело к переутомлению. Постарайтесь выкарабкаться из застоя и сделать зарядку, а затем немного отдохнуть. Вы увидите, что если сможете вернуться к привычному образу жизни, то очень скоро почувствуете себя лучше.