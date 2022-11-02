Чем закончится «передел мира», рассказала Тамара Глоба: все будет хорошо

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По словам эксперта, человечество уже вошло в эпоху глобальной перестройки, цивилизация никогда не будет прежней, буквально через несколько лет мы будем жить в совершенно новом мире.

Тамара Глоба сказала, что период «передела мира» будет очень болезненным для людей, но уже к середине 20-х годов, ближе к 30-м годам мы увидим совершенно иной мир, человечеству станет жить ощутимо легче. Люди устанут от вражды, станут дружнее, начнут объединяться, а границы между странами сотрутся, мы начнем свободно передвигаться по планете.

Роли людей к этому времени кардинально поменяются. Те, кто занимали лидирующие позиции, потеряют деньги и положение, а те, кто были незаметны, взойдут на пьедестал достатка и влиятельности.

То же самое произойдет и со странами. Влиятельные государства потеряют свою власть, а те, что были в стороне станут мировыми лидерами.