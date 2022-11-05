Астролог назвала субботу, 5 ноября, самым плохим днем недели: и вот почему

Астролог Мирелла Гасанова назвала субботу, 5 ноября, самым неблагоприятным днем текущей недели.
Весы
Кто-то может оказать на вас дурное влияние, которое расстроит ваши планы. Человек, которого, как вам казалось, вы хорошо знаете, может удивить вас просьбой или заявлением о своих намерениях, которых вы совсем не ожидали.
Стрельцы
На семейном фронте может произойти что-то важное, но скорее всего, принесет трудности или конфликты. Вы можете почувствовать желание переехать или сделать в своем доме ремонт. Любое ваше решение требует проверки временем, не торопитесь.
Рыбы
Будьте осторожны в своих словах, обещаниях или соглашениях, так как, взяв на себя обязательства, вам будет очень трудно от них отказаться.