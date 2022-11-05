Астролог назвала субботу, 5 ноября, самым плохим днем недели: и вот почему

Фото: freepik.com/kjpargeter

Фото: freepik.com/kjpargeter

Трем знакам зодиака надо быть крайне осторожными

Астролог Мирелла Гасанова назвала субботу, 5 ноября, самым неблагоприятным днем текущей недели.

Весы

Кто-то может оказать на вас дурное влияние, которое расстроит ваши планы. Человек, которого, как вам казалось, вы хорошо знаете, может удивить вас просьбой или заявлением о своих намерениях, которых вы совсем не ожидали.

 

Стрельцы

На семейном фронте может произойти что-то важное, но скорее всего, принесет трудности или конфликты. Вы можете почувствовать желание переехать или сделать в своем доме ремонт. Любое ваше решение требует проверки временем, не торопитесь.

Рыбы

Будьте осторожны в своих словах, обещаниях или соглашениях, так как, взяв на себя обязательства, вам будет очень трудно от них отказаться.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  