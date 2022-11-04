Новые вызовы и перемены: гороскоп на пятницу, 4 ноября

Пятница, 4 ноября, будет нейтральным днем, но только не для представителей земной стихии, которым стоит ловить удачу за хвост. Так считает астролог Мирелла Гасанова.

Тельцы

Мысли и действия находятся в гармонии, а значит, если вас захватит какая-то идея, вы будете готовы ее осуществить, даже если это означает выход из зоны комфорта. Сегодня самое время сделать решительный шаг! Вы созрели для новых вызовов и перемен, которые могут привести вас к успеху.