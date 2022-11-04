Новые вызовы и перемены: гороскоп на пятницу, 4 ноября

Фото: freepik.com/rawpixel.com

Фото: freepik.com/rawpixel.com

Удача ждет три знака зодиака.

Пятница, 4 ноября, будет нейтральным днем, но только не для представителей земной стихии, которым стоит ловить удачу за хвост. Так считает астролог Мирелла Гасанова.

Тельцы

Мысли и действия находятся в гармонии, а значит, если вас захватит какая-то идея, вы будете готовы ее осуществить, даже если это означает выход из зоны комфорта. Сегодня самое время сделать решительный шаг! Вы созрели для новых вызовов и перемен, которые могут привести вас к успеху.

 

Девы

Вам нужно поговорить с кем-то о финансах, поскольку Меркурий находится в вашей денежной зоне и это один из лучших моментов для получения необходимого вам совета.

Козероги

Благодаря динамичному Марсу, работающему на ваше благо, пусть и медленно, но вы вскоре сможете воспользоваться возможностью, которая принесет дополнительный доход.

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