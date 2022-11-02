«Нам потерпеть около двух лет осталось»: когда наступит мир, назвала Глоба

Астролог Тамара Глоба вычислила, когда наш мир обретет спокойствие, и люди могут начать жить спокойно, с уверенностью глядя в будущее.

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2023 год не станет утешительным для народа, напротив, это будет самый страшный и тяжелый год. Кроме волнений политических прибавятся наводнения и землетрясения. Экономика мира будет трещать по швам. Но…

«Уже с середины 2024 года мы можем почувствовать отправную точку, что наступает мир», - сказала Тамара Глоба на YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Ведущая решила уточнить у астролога: «То есть нам потерпеть около двух лет осталось? И станет легче?» «Да», - с уверенностью ответила Глоба.