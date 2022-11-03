Три знака зодиака, которых ждут большие перспективы в четверг, 3 ноября

Астролог Мирелла Гасанова назвала четверг, 3 ноября - днем больших финансовых и карьерных перспектив для некоторых знаков зодиака.

Овны

Ваши друзья и знакомые могут стать источником обогащения. В результате многообещающей дискуссии может появиться золотая возможность. Возможно, вы не сразу начнете действовать, но если вы продолжите делать все, что в ваших силах, то в дальнейшем результат может оказаться таким, на который вы надеетесь, и даже больше, поэтому постарайтесь не сворачивать с намеченного пути.

Раки

Прислушивайтесь к советам и мыслям окружающих, сегодняшние обсуждения могут помочь вам найти верное направление. Кроме того, положение Марса относительно вашего знака говорит о том, что те из вас, кто растопит лед в острых вопросах, может проложить путь к позитивным переменам.

Львы

Какие бы яркие идеи ни появились у вас в ближайшие дни, сейчас не время держать их при себе. Стоит обсудить их с другими людьми и узнать их мнение, особенно с близкими друзьями.