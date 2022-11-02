2023-й — будет жестко, а 2026-й — совершит кульбит: Глоба предрекла, когда кончится череда бед

Тамара Глоба в одном из своих редких интервью дала понять, что уже с конца лета 2022 года начался довольно активный период, который коснулся споров и новых серьезных противостояний. Между тем год Водяного Кролика станет самым сложным в последней тройке лет, которая сейчас идет (2021, 2022 и 2023 год).

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Так, астролог дала понять, что нам не избежать те процессы, которые будут связаны с тем, что мир полностью меняется. По большому счету это коснется абсолютно всего — экономики, психологии, цивилизации. Поэтому ждать от 2023 года облегчения и затишья — не стоит. Этот период довольно жесткий и сложный, к нему добавятся еще и природные катаклизмы, землетрясения и наводнения.

Однако в последствии события, которые относятся к этому жесткому периоду, приведут к желанию объединиться всем миром.

«С 2026-го мы начнем те события, которые могут привести к открытому миру», — добавила Глоба, уточнив, что исчезнут визы, а государства будут положительно настроены по отношению друг к другу.

Говоря о критически сложном этапе — и это 2023 год, — астролог дала понять, что «только через 2–2,5 года начнется период, когда все начнет вставать на свои места», а череда несчастий отступит.

По материалам YouTube-канала «Стрелец-молодец».