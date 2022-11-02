Астролог назвала самый невыносимый знак зодиака: и это не Овен

Много говорят о сложности таких знаков зодиака, как Овен или Скорпион. Да, у них яркий, часто слишком эмоциональный характер. Но настоящим адом жизнь своего окружения могут сделать вполне мирные на первый взгляд Девы.

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Это самый педантичный, требовательный и придирчивый знак зодиака, считает астролог Светлана Кройцер. Именно эти черты характера и делают дев просто невыносимыми.

Своими бесконечными советами они способны замучить даже самых терпеливых людей. И все из добрых побуждений! Ведь они-то точно знают, как надо жить!

Астролог рекомендует окружению Дев говорить им только правду, открыто выражая свое мнение об их поведении. А еще подчеркивать их исключительность.

Источник: marieclaire.ru.