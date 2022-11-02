Глоба предостерегла один знак зодиака, который рискует спустить все деньги в ноябре

Тамара Глоба дала свежий прогноз, в котором назвала один знак зодиака, которому грозит растрата в ноябре. Астролог считает, что представителю этого зодиакального круга в последний осенний месяц стоит проявить осмотрительность там, где речь заходит о финансах.

Есть риск потратить даже накопленное. Опомнившись, представители этого знака зодиака бросят все силы на то, чтобы заработать деньги и залатать бюджет. Но до этого можно и не доводить. О ком речь? И это Тельцы.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Так, астролог дала понять, что представителям этого зодиакального круга нужно следить за делами и не сорить деньгами попусту.

«В ноябре будет много расходов, особенно это касается накопленных средств», — добавила Глоба.

Ранее астролог назвала дни повышенной аварийной опасности в ноябре. И предрекла, чего ждать от тотального лунного затмения.