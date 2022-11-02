Баловень судьбы! Тамара Глоба назвала всего один знак зодиака, для которого ноябрь сулит удачу

Тамара Глоба дала свежий прогноз, назвав только один знак зодиака - абсолютного счастливчика в ноябре. Представитель этого зодиакального круга станет тем баловнем судьбы, которому улыбнется счастье. И это при том, что последний осенний месяц едва ли будет простым для остальных.

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Так, ноябрь будет особенно удачен для Раков. Они не только переживут творческий подъем, к их мнению будут прислушиваться, а их слово будет иметь вес.

Это хороший период для творчества, для интеллектуальной работы. Также ноябрь для Раков - это время любви и построения новых отношений. Могут также вернуться и давние связи.

«Успех будут иметь короткие проекты», - добавила Глоба.

Ранее астролог назвала дни повышенной аварийности в ноябре. И предостерегла некоторых представителей знаков зодиака от пустых трат.