Астролог назвала точные дни и часы: не делайте покупки, не подписывайте бумаги в это «пустое» время

Астролог Юлия Урусэль рассказала о времени «холостой Луны» или Луны без курса. И назвала конкретные дни и часы, когда планета оказывает негативное воздействие на людей, делая все их поступки бесполезными.

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Чтобы оставаться эффективным, астролог советовала ознакомиться со списком и не планировать на указанное время какие-то важные дела.

«Вы конечно можете не обращать внимания на советы астролога, но потом не удивляйтесь, что покупка, сделанная в это время, не будет вас радовать, а сделка, заключенная при Луне без курса, окажется не настолько выгодной, как вам казалось», - написала в своем телеграме Урусэль.

Итак время «холостой Луны» в этом месяце: 2 ноября с 14:08 до 21:46, 5 ноября с 01:05 до 02:07, 7 ноября с 01:30 до 08:15, 9 ноября с 15:00 до 16:37, 12 ноября с 01:28 до 03:22, 14 ноября с 13:41 до 15:48, 17 ноября с 02:56 до 04:04, 19 ноября с 11:48 до 13:58, 21 ноября с 14:14 до 20:16, 23 ноября с 21:16 до 23:16, 25 ноября с 22:22 до 00:18 26 ноября, 27 ноября с 23:11 до 01:07 28 ноября, 29 ноября с 09:53 до 03:15.

Астролог не советовала в этот период подписывать важные документы, заключать любые крупные сделки, приобретать дорогостоящие вещи (особенно те, которые нельзя потом вернуть продавцу), проводить медицинские обследования и операции, а также постарайтесь не сдавать анализы в это время, стричься, краситься, проводить косметологические процедуры, выяснять отношения с любимыми людьми, отправляться в поездки и путешествия.

А вот гулять, расслаблять, делать ежедневную рутину вполне допустимо.