В 2026 году станет лучше, в 2030-е мы увидим новый мир: что предрекла Тамара Глоба

Тамара Глоба рассказала, что ждать нам в ближайшие годы. Следующий год будет тяжелым не только для России, но и для всего мира. Однако в 2023-м не произойдет ядерной войны, которой так все боятся. Возможна война биологическая.

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Астролог сказала, что 2024 году людям станет проще по той причине, что они начнут понимать, куда дальше двигаться, появится понимание происходящего. В 2026 году мир встанет на новый путь развития цивилизации, начнет формироваться открытое общество без государственных границ.

И далее, в 2030-е годы, люди могут стать свидетелями этого нового общества, основанного на доброте и справедливости.