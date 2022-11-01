Глоба назвала знак зодиака, которому категорически нельзя ввязываться в распри в ноябре

Тамара Глоба в свежем прогнозе на ноябрь расписала, чего ждать знакам зодиака от этого переменчивого периода. Еще 23 октября в силу вступил коридор затмений, который продлится и в ноябре. Этот период будет тревожным и значимым, так как многие решения окажутся стратегическими. 8 ноября в 14:00 по московскому времени наступит тотальное лунное затмение.

Астролог озвучила аварийные дни последнего осеннего месяца, а также назвала тех, кто может столкнуться с тратами в ноябре.

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Тамара Глоба предостерегла один знак зодиака, посоветовав рожденным под этим созвездием не вступать в ссоры и не раздувать конфликт на пустом месте.

В ноябре максимум своего внимания Тельцы будут уделять партнерам — как личным, так и деловым. Необходимо следить и за делами. Опять же на первый план выйдет здоровье. Не стоит спорить с окружающими, ссориться с теми, кто вам дорог, на пустом месте.

По материалам YouTube-канала Тамары Глоба.