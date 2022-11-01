Под ударом деньги! Астролог назвала самый невезучий знак зодиака в ноябре при ретроградном Марсе

Ретроградный Марс, как считает астролог Людмила Митрохина, больше всех будет влиять на Тельцов. Так, рожденные под этим созвездием рискуют погрязнуть в пустых тратах: соблазн сорить деньгами направо и налево будет слишком велик. И это больно ударит по бюджету и кошельку в ноябре.

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«Под удар попадут финансы. Людям этого знака будет сложно справиться с соблазном потратить больше, чем они заработали. Причем траты будут в большей степени импульсивными», — добавила эксперт.

Совет астролога: чтобы не попасть в долговую яму, Тельцам в срочном порядке стоит пересмотреть свой бюджет.

Представителям этого зодиакального круга стоит правильно распределить средства, отложив большую часть денег. Так как во второй половине ноября не исключены более крупные финансовые потери.

По материалам 7days.