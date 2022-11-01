«В течение полутора лет»: как страны поменяются своими местами — Тамара Глоба

Китай.

Китай. Фото: Global Look Press

Китай неожиданно займет лидирующие позиции.

Астролог Тамара Глоба убеждена, что в настоящее время происходит «передел мира», который завершится примерно через 1,5 года. Это эксперт увидела на карте звезд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Глоба считает, что страны мира поменяются местами. Те, что были лидерами и диктовали всем государствам свои условия, уйдут в тень. А те, что не имели никакого веса, вдруг обретут силу и влияние. Китай, к слову, окажется в числе главных мировых держав, полагает астролог.

«Будет «передел мира», перетасовка карт в течение полутора лет. Страны, которые были в забвении, воскреснут, выскочат и будут значимыми. Альянс России и Китая ближайшие четыре года должен быть обязательно», — сказала Глоба на YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  