«В течение полутора лет»: как страны поменяются своими местами — Тамара Глоба

Астролог Тамара Глоба убеждена, что в настоящее время происходит «передел мира», который завершится примерно через 1,5 года. Это эксперт увидела на карте звезд.

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Глоба считает, что страны мира поменяются местами. Те, что были лидерами и диктовали всем государствам свои условия, уйдут в тень. А те, что не имели никакого веса, вдруг обретут силу и влияние. Китай, к слову, окажется в числе главных мировых держав, полагает астролог.