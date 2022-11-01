Хлебнут! Астролог назвала четыре знака зодиака, на которых обрушится гнев ретроградного Марса

Марс начал обратное движение с 30 октября. Этот период совпал и с коридором затмений. Астролог Людмила Митрохина назвала четыре знака зодиака, которые попали в немилость к красной планете.

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Овны не могут определиться, какая сфера жизни требует от них большего участия. При этом представители этого зодиакального круга хотели бы переключиться с работы на личную жизнь. Те, кто решил уделить внимание второй половинке и детям в результате забыли о своих обещаниях, данных начальству.

Чтобы минимизировать негативные последствия, им стоит проявить честность и перед собой, и перед окружающими. Не стоит выдумывать нелепых оправданий, пытаясь сбросить свою ответственность.

«Ретроградный Марс проходит по третьему дому Овна, а значит, представители этого знака меняют свои приоритеты», - говорит астролог.

Львы весь ноябрь будут пребывать не в самом лучшем настроении. И всему виной ретроградный Марс.

«Люди этого созвездия могут не справиться со своими эмоциями и соваться на окружающих. Красная планета обожает конфликты и в период своей активности старается продлить их», - заметила эксперт.

Так что Львы могут лишиться общения с друзьями и родственниками. Для того, чтобы избежать лишних конфликтов с близкими лучше с головой уйти в работу.

Внутренние проблемы и страхи Скорпионов выйдут на первый план. Красная планета подталкивает представителей этого зодиакального круга к трансформации: лучше всего разобраться в себе и своих делах. Скорпионом нельзя затевать переезд, ремонт или покупать недвижимость вплоть до 12 января. Иначе и х ждет разочарование.

Сложнее всего придется Тельцам. Под ударом буду финансы. Людям этого созвездия будет сложно справиться с соблазном потратить больше, чем они заработали. Причем траты скорее всего будут в большой степени импульсивными.