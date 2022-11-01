«В 2024 году придет облегчение»: Тамара Глоба – о том, что станет с Украиной

Астролог Тамара Глоба сказала, что ситуация на Украине в 2022 году никак практически не изменится.
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«Этот год такой, какой он есть. А следующий год будет пустой», — завила она на YouTube-шоу Надежды Стрелец.
Только спустя два года ситуация в стране начнет нормализовываться, считает астролог.
«В 2024 году придет облегчение. Мы почувствуем не просто облегчение, это период решения финансового вопроса и мирного урегулирования», — заверила Глоба.
По мнению астролога, «страны, которые были в забвении, воскреснут и выскочат, будут действительно значимыми».