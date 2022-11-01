Володина предрекла одному знаку зодиака высокий заработок в ноябре, при одном «но»

Василиса Володина в своем Telegram-канале дала свежий прогноз на ноябрь всем знакам зодиака. Также астролог назвала тех, кто погрязнет в рутине, взвалив на свои плечи все дела. Кроме того, Володина предостерегла один знак зодиака, который может пасть духом.

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Не смогла обойти стороной астролог и тех, кто сможет неплохо заработать в ноябре. При этом эксперт озвучила одно важное условие. О ком речь? Поправить свое материальное положение могут Водолеи.