Выбьет из колеи: Володина назвала знак зодиака, которого ждет бурный личный кризис в ноябре

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Астролог считает, что ноябрь вскроет многие триггеры. Так, Козероги могут пережить внезапную потерю важных смыслов жизни. Это вероятно выбьет из колеи многих представителей этого зодиакального круга.

«Дети и события с ними способны нарушить даже самые выверенные планы. Также вы можете внезапно пережить потерю важных смыслов жизни и пасть духом», - отметила Володина.

На выручку представителям этого зодиака зодиака придут настоящие друзья. Именно они найдут возможность развлечь и приободрить.