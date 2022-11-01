Выбьет из колеи: Володина назвала знак зодиака, которого ждет бурный личный кризис в ноябре

Василиса Володина в своем Telegram-канале дала свежий прогноз на ноябрь для всех знаков зодиака. Также астролог назвала тех, кто в последний осенний месяц столкнется с рутиной и погрязнет в своих делах. Одному знаку зодиака Володина предрекла бурный личный кризис. О ком речь? И это Козероги.
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Астролог считает, что ноябрь вскроет многие триггеры. Так, Козероги могут пережить внезапную потерю важных смыслов жизни. Это вероятно выбьет из колеи многих представителей этого зодиакального круга.
«Дети и события с ними способны нарушить даже самые выверенные планы. Также вы можете внезапно пережить потерю важных смыслов жизни и пасть духом», - отметила Володина.
На выручку представителям этого зодиака зодиака придут настоящие друзья. Именно они найдут возможность развлечь и приободрить.