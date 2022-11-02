Вмешивается Меркурий! Три знака зодиака, которых ждут неприятности в среду, 2 ноября

Астролог Мирелла Гасанова заявила, что в среду, 2 ноября, некоторым знакам зодиака нужно быть осторожными с финансами, договорами, юридическими вопросами и документами. Положение Меркурия вносит некоторую путаницу в повседневную рутину.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Ваша рассеянность может привести к снежному кому проблем на работе. Звезды рекомендуют вам дозировать нагрузку, исключить все отвлекающие факторы и по возможности делегировать часть своих забот коллегам или подчиненным.

Львы (23 июля — 21 августа)

Звезды призывают всеми способами замести следы предыдущих оплошностей в работе и разделаться со всеми «хвостами». Постарайтесь не попадаться на глаза начальству.

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Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не доверяйте новым знакомым и не соглашайтесь ни на какие сомнительные авантюры, особенно финансового характера. Сегодня слишком велик риск стать жертвой обмана.