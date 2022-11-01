Не продохнуть? Володина назвала один знак зодиака, который погрязнет в делах в ноябре

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Если раньше представители этого знака зодиака считали, что они слишком занятые, то ноябрь покажет им, что такое настоящая суета. Выдохнуть и расслабиться им не удастся.

«Помимо неожиданных сбоев в самочувствии, давление обстоятельств коснется повседневных обязанностей. Еще недавно ты считал себя очень занятым человеком? Ты ошибался! Теперь жизнь точно найдет тебе занятие 24/7», - заверила Володина.

При этом астролог дала понять, что некоторые домашние дела решатся сами собой. Так, словно фея за спиной творит волшебство и тыква сама становится каретой.