Не продохнуть? Володина назвала один знак зодиака, который погрязнет в делах в ноябре

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикации

Астролог считает, что представители этого знака зодиака итак считали себя слишком занятыми. Так вот в ноябре расслабиться не получится.

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась свежим прогнозом для всех знаков зодиака. При этом астролог назвала тех, кто станет пленником собственных дел. Представителей этого зодиакального круга последний осенний месяц закрутит, как белку в колесе. О ком речь? И это Стрельцы.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Если раньше представители этого знака зодиака считали, что они слишком занятые, то ноябрь покажет им, что такое настоящая суета. Выдохнуть и расслабиться им не удастся.

«Помимо неожиданных сбоев в самочувствии, давление обстоятельств коснется повседневных обязанностей. Еще недавно ты считал себя очень занятым человеком? Ты ошибался! Теперь жизнь точно найдет тебе занятие 24/7», - заверила Володина.

При этом астролог дала понять, что некоторые домашние дела решатся сами собой. Так, словно фея за спиной творит волшебство и тыква сама становится каретой.

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