«Противники мимикрируют»: как будет развиваться Россия, рассказала Глоба – процветание

После «передела мира», который закончится после 2023 года, Россия начнет развиваться по принципу восточных стран, рассказала астролог Тамара Глоба.
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«Возникнет новый восточно-западный союз. У России возникнут новые союзники, которые придут к нам из-за океана. Противники России тоже мимикрируют», — рассказала Глоба.
По словам астролога, многим сильным мира сего придется попрощаться со своими активами.
«Это период «передела мира», когда в 2023 году все действительно будут скрести по сусекам. И те, кто имел большие средства, будут их доставать для того, чтобы уравновешивать жизнь людей», — сказала Тамара Глоба в интервью Надежде Стрелец на YouTube.
Астролог заявила, что голода в России не будет, но он вполне вероятен в Европе. Эксперт считает, что пролетарский лозунг «кто был никем, тот станет всем» будет в этот период очень актуален. Многие увидят новые возможности и достигнут вершин.