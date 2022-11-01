«Противники мимикрируют»: как будет развиваться Россия, рассказала Глоба – процветание

По словам астролога, многим сильным мира сего придется попрощаться со своими активами.

«Это период «передела мира», когда в 2023 году все действительно будут скрести по сусекам. И те, кто имел большие средства, будут их доставать для того, чтобы уравновешивать жизнь людей», — сказала Тамара Глоба в интервью Надежде Стрелец на YouTube.

Астролог заявила, что голода в России не будет, но он вполне вероятен в Европе. Эксперт считает, что пролетарский лозунг «кто был никем, тот станет всем» будет в этот период очень актуален. Многие увидят новые возможности и достигнут вершин.