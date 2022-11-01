Не Россия! Кто больше всего пострадает во время «передела мира» — прогноз Тамары Глобы

Тамара Глоба рассказала, что следующий год не станет лучше 2022-го. «Передел мира» продолжится. Плюс ко всему ситуация ухудшится из-за природных катаклизмов.
Однако в 2024 году случится некая расстановка сил. В результате которой станет понятно, куда двигаться дальше.
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Несмотря на то что Россия сейчас не в самом простом положении, она в итоге пострадает меньше других государств, которые совсем недавно были процветающими.
«Наиболее болезненно «передел мира» будет воспринимать Европа. Это очень устойчивый мир, которому очень сложно сразу переключиться на другие системы», — сказала Тамара Глоба в интервью Надежде Стрелец на YouTube.
По мнению астролога, на Земле не останется ни одного спокойного уголка в этот период. Далее Россия будет развиваться по восточному образцу, а границы между странами будут стерты.