Не Россия! Кто больше всего пострадает во время «передела мира» — прогноз Тамары Глобы

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Несмотря на то что Россия сейчас не в самом простом положении, она в итоге пострадает меньше других государств, которые совсем недавно были процветающими.

«Наиболее болезненно «передел мира» будет воспринимать Европа. Это очень устойчивый мир, которому очень сложно сразу переключиться на другие системы», — сказала Тамара Глоба в интервью Надежде Стрелец на YouTube.

По мнению астролога, на Земле не останется ни одного спокойного уголка в этот период. Далее Россия будет развиваться по восточному образцу, а границы между странами будут стерты.