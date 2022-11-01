Тотальное лунное затмение - 8 ноября! Глоба обозначила новую критическую точку и последствия

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Астролог дала понять, что в период коридора затмения стоит поберечь здоровье.

Тамара Глоба в свежем прогнозе предсказала, чем аукнутся ноябрьские события. Скорпион - знак мятежный и революционный. В этом году он также оправдает свои качества.

Начиная с конца октября наступит период влияния Солнечного затмения, оно продлится и в начале ноября. В этом же месяце будет Лунное затмение.

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Тотальное Лунное затмение вступить в силу 8 ноября в 14:00 по московскому времени. Это затмение скажется событиями, которые принесут важные повороты.

Каких же сфер коснутся эти события? Техники, политики, общественной жизни, сферы бизнеса и даже переворотов во многих странах. Прошлый бизнес останется в прошлом. На их смену придут новые структуры. В течении полугода те, кто зарабатывал на привычных системах рискуют потерпеть фиаско. 

«Период вокруг затмения Луны, особенно дни с 6 по 10 ноября, принесут события, которые отразятся также и до конца ноября. Проблемы с техникой, транспортом, перелеты, переезды. Это и энергетические проблемы, природные явление - наводнение и землетрясение», - заверила Глоба.

Совет астролога: стоит проявить бдительность на дорогах, беречь психическое здоровье, уделить внимание близким и семье.

Ранее мы писали, что Тамара Глоба назвала аварийные дни в ноябре. А также каким знакам зодиака стоит поберечь финансы.

По материалам YouTube-канал Тамары Глоба

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